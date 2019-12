'Donne discriminate anche nella Chiesa'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 28 DIC - "Anche in Vaticano le donne sono a volte viste, da uomini, ma anche da altre donne, come persone di minor valore intellettuale e professionale, sempre disponibili al servizio, sempre docili ai comandi superiori". La sottolineatura arriva dallo stesso giornale della Santa Sede in cui si chiede di "rompere il muro della diseguaglianza fra donne e uomini nella Chiesa". Alla questione femminile della Chiesa è dedicato il nuovo numero di 'Donne Chiesa Mondo' che parla anche di violenza contro le suore e di diaconato femminile.