Due ministri al posto del dimissionario Fioramonti

Due ministri al posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti. Li ha annunciati il presidente del Consiglio Conte nella conferenza stampa di fine anno a Villa Madama. All’Istruzione Lucia Azzolina, preside e ora sottosegretaria al ministero, in quota M5s; alla Ricerca Gaetano Manfredi, rettore della Federico II di Napoli e presidente della Conferenza dei rettori, indicato dal Pd. Nessun nuovo sottosegretario. La responsabilità di governo per scuola e ricerca torna a separarsi dopo 20 anni, salvo la parentesi di Mussi ministro nel governo Prodi dal 2006 al 2008). "Ricerca e università sono fattori di sviluppo, per unificare il Paese", dice Manfredi. Azzolini: "Porterò il futuro dei ragazzi al centro dell’azione di governo"

