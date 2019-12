liste elettorali, colpo di scena: non ci sarà Serena Grandi

Uno dei colpi di scena della giornata della presentazione delle liste elettorali per il 26 gennaio è la mancata candidatura di Serena Grandi, l’attrice romagnola che nei giorni scorsi aveva annunciato di candidarsi a sostegno di Lucia Borgonzoni, la candidata presidente di centrodestra. Nelle liste il nome dell’attrice, icona dei film commedia degli anni '90, non c'è e la conferma è arrivata da Borgonzoni in serata. A quanto riferito dall’ex sottosegretaria della Lega, durante il programma tv di Rete 4 Stasera Italia, l’attrice garantirà un appoggio esterno alla sua corsa per viale Aldo Moro.

