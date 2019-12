Meningite, bimbo versiliese di 3 anni ricoverato al Meyer di Firenze

Un bambino di 3 anni, versiliese, è ricoverato all’ospedale Meyer di Firenze per un sospetto caso di meningite dove sono in corso accertamenti.

Secondo quanto ricostruito, il bambino è stato portato dai genitori ieri sera all’Ospedale Versilia a seguito di malesseri. Poi, dopo prime valutazioni dei medici, è stato trasferito all’ospedale pediatrico di Firenze. Secondo quanto già ipotizzato all’Ospedale Versilia dovrebbe trattarsi di meningite di tipo B, come si apprende da fonti sanitarie, in attesa di conferme ulteriori. Attivata la profilassi ai contatti diretti del bambino, oltre ai i familiari, è previsto il coinvolgimento dei compagni dell’asilo nido.

© RIPRODUZIONE RISERVATA