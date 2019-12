Tram contro pulmino a Milano, 3 feriti

Tre persone, tra le quali un 15enne, sono rimaste ferite in uno scontro tra un tram e un pulmino avvenuto alle 22 di ieri sera in via Gian Battista Tiepolo a Milano. Il 15enne - che era passeggero del pulmino - è stato portato al San Raffaele con un trauma toracico, mentre il conducente del tram, un 49enne, è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Città Studi e una donna di 67 anni, passeggera del pulmino, è stata portata all'ospedale Fatebenefratelli con una ferita lacero contusa alla testa. Nessuno dei feriti è grave. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, due automediche, i Vigili del fuoco e la Polizia locale.

