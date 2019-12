© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Il 2019 sale alle cronache come l'anno nero degli Stati Uniti per le stragi di massa, ovvero quelle con più di quattro morti. Ce ne sono state 41, il numero più alto dal 1970. E di queste 33 sono state sparatorie. In tutto più di 210 persone sono state uccise.