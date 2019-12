Usa: precipita un piccolo aereo, 5 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Cinque morti. E' il bilancio dei un incidente aereo in Louisiana, dove un piccolo velivolo si è schiantato vicino al Lafayette Regional Airport, a circa 200 chilometri da New Orleans. Uno schianto dal quale si sarebbe salvata solo una persona. Fra le vittime Carley McCord, giornalista sportiva della Louisiana e nuora dell'allenatore della squadra di football della Louisiana State University. Il velivolo era da poco decollato quando si è schiantato a pochi chilometri dall'aeroporto. (ANSA).