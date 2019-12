© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 29 DIC - E' approdata nel porto di Pozzallo la nave Alan Kurdi, della Ong Sea Eye, con 32 migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo. Sulla banchina è pronta la macchina dell'accoglienza, anche se non sono ancora cominciate le operazioni di sbarco in attesa dei controlli medici. La decisione di assegnare Pozzallo come porto sicuro è stata assunta ieri dal Viminale tenendo conto della presenza a bordo di persone in condizioni di vulnerabilità.