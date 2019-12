© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, è appena arrivato a Monsey, la cittadina dove è avvenuto l'attacco con il machete a casa del rabbino. "E' il 13mo attacco antisemita a New York nelle ultime settimane" dice Cuomo. "Chiamiamo le cose con il loro nome: questo è un atto di terrorismo domestico basato su intolleranza e ignoranza" mette in evidenza Cuomo.