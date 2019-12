Governo, la verifica inciampa sulla prescrizione

Blindata la squadra con la nomina annunciata dei due ministri al posto di Fioramonti, Conte prepara la verifica di gennaio. Nuovo nodo la prescrizione, che divide M5S e Pd. Intanto, parte la sfida delle Regionali del 26 gennaio in Emilia-Romagna e Calabria. Bonaccini presenta la lista a Imola con il sindaco di Milano Sala: "Se vinciamo, da qui parte la riscossa per l'Italia". Mentre Salvini a Bologna attacca Conte. "Vive male, è ossessionato da me. La sua maratona si fermerà al primo chilometro". Attesa per il quinto discorso di fine anno che il presidente della Repubblica Mattarella pronuncerà martedì sera dal Quirinale.

VALANGA SULLE DOLOMITI DEL BRENTA, MUORE UNO SCIALPINISTA

TRAVOLTO CON ALTRI 3. APERTA UN’INCHIESTA SULLA VAL SENALES

Una valanga si è staccata nella zona del rifugio Tuckett, sulle Dolomiti del Brenta, e ha travolto quattro persone. E’ morto un giovane di 28 anni, originario di Tuenno, in Valle di Non. Un altro è stato trasportato dall’elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento in leggero stato di ipotermia. Altri due scialpinisti sono illesi. Stavano salendo con ramponi e picozza e con gli sci sullo zaino lungo lo scivolo Massari, un distacco nevoso ha travolto due di loro trascinandoli a valle fino alla base del canalone senza seppellirli. Intanto, la procura di Bolzano ha aperto un fascicolo sulla tragedia di ieri in Val Senales, dove una valanga ha ucciso una donna e due bambine tedesche. Nelle prossime ore sarà nominato un perito, acquisiti foto e video del pendio.

ATTACCO COL MACHETE IN CASA DI UN RABBINO A NY, 5 FERITI

ARRESTATO L’AUTORE. CENTRO WIESENTHAL IN PRESSING SU TRUMP

Cinque persone sono state ferite, due in modo grave, in un attacco con machete a casa di un rabbino di Monsey, circa 50 chilometri da New York. L’autore, un afroamericano, è stato arrestato. E’ l’ultimo di una serie di attacchi antisemiti negli ultimi giorni a New York, che hanno fatto alzare la guardia e rafforzare i controlli nell’area di Brooklyn. 'Atto spregevole e codardò, ha detto il governatore di New York Andrew Cuomo. "Sconvolto e oltraggiato" si dice il capo dello Stato israeliano Rivlin. Il Centro Wiesenthal chiede a Trump di organizzare un task force a difesa degli ebrei.

SBARCATI A POZZALLO 32 MIGRANTI DALLA ALAN KURDI

TRA LORO 5 DONNE E 10 BIMBI PICCOLI, 2 IN OSPEDALE

Sbarcati a Pozzallo i 32 migranti salvati la notte di Santo Stefano della Alan Kurdi, della ong Sea Eye. Ad assegnare il porto sicuro è stato il Viminale per proteggere le 5 donne, una al settimo mese di gravidanza, e 10 bambini piccoli a bordo. Dopo le visite mediche, la donna in attesa e un bimbo di 6 mesi con l’otite sono stati ricoverati a Modica. Gli altri, quasi tutti nuclei familiari libici, sono stati trasferiti nell’hot spot di Pozzallo svuotato dopo che i rifugiati sono stati ricollocati in altri Paesi europei. La Commissione Ue ha avviato anche in questo caso la procedura per il ricollocamento.

PICCHIATO DAL BRANCO PERCHE' GAY IN CENTRO A MILANO

LA DENUNCIA, "COLPITO CON COCCI DI BOTTIGLIA IN TESTA"

Un venticinquenne è stato aggredito perchè gay la notte scorsa in zona Porta ticinese, tra i luoghi più noti della Movida milanese. Il ragazzo ha denunciato alla Polizia locale di essere stato circondato da una decina di persone, intorno a mezzanotte, e di essere stato colpito anche con un coccio di bottiglia. Aveva una ferita lacero contusa alla testa e un forte trauma al torace ed è stato portato in ospedale, ma non è grave.

L’INVITO DEL PAPA, "A TAVOLA VIA I TELEFONINI"

"SI DEVE RIPRENDERE LA COMUNICAZIONE IN FAMIGLIA"

Il Papa all’Angelus invita le famiglie a mantenere la comunicazione e rinunciare ai telefonini a tavola. "La Santa Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria, pregavano, lavoravano e comunicavano tra loro e io mi domando: tu nella tua famiglia sai comunicare o tu sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno col telefonino sta chattando? In quella tavola sembra un silenzio come fossero a messa. Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia. E’ un tesoro prezioso: bisogna sempre sostenerla e tutelarla".

ULTIME ORE PER L’ANNUNCIO DELLA ROMA CEDUTA A FRIEDKIN

VERSO LA FUMATA BIANCA, INTESA DI MASSIMA CON PALLOTTA

La Roma sta per passare di mano, da un americano a un altro. Manca ancora l’ufficialità, e forse bisognerà attendere un pò, ma la fumata bianca è vicina, con il presidente James Pallotta pronto ad accettare l’ultimo rialzo messo sul piatto dal magnate texano Dan Friedkin per subentrare alla guida del club. L’intesa verbale tra le parti sarebbe stata raggiunta sulla base di oltre 750 milioni di euro inclusi i 270 milioni di debiti della società e i 150 milioni già previsti per la ricapitalizzazione.

PETARDI CONTRO LE AUTO IN CORSA, ULTIMA "MODA" DI CAPODANNO

A NAPOLI LUNOTTO IN FRANTUMI. A BORDO MAMMA E BIMBO PICCOLO

Lanciare petardi contro le auto in corsa. L’ultima frontiera del divertimento incivile di Capodanno ha provocato danni che a Napoli potevano avere conseguenze ancora peggiori. Un petardo, in particolare, è stato gettato contro una macchina in una strada del centro, ha distrutto il lunotto posteriore e lo ha mandato in mille pezzi. A bordo una mamma che viaggiava con il figlio piccolo, il raid compiuto da una banda di ragazzini.