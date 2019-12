Papa: silenzio a tavola, sembra messa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 29 DIC - La Santa Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria, "pregavano, lavoravano" e comunicavano tra loro e "io mi domando: tu nella tua famiglia sai comunicare o tu sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno col telefonino sta chattando? In quella tavola sembra un silenzio come fossero a messa". Lo ha detto il Papa all'Angelus lanciando un appello: "Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia". Il Papa ha anche sottolineato che "la famiglia è un tesoro prezioso" e "bisogna sempre sostenerla e tutelarla". Il pontefice ha poi ricordato la Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, costretta a recarsi in Egitto. "Solidarizza così - ha commentato Francesco - con tutte le famiglie del mondo obbligate all'esilio, solidarizza con tutti coloro che sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa della repressione, della violenza, della guerra".