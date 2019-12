Usa: attacco a sinagoga vicino NY

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - Attacco in una sinagoga vicino a New York: almeno cinque persone sono state accoltellate secondo l'Orthodox Jewish Public Affairs Council. L'episodio è avvenuto nella cittadina di Monsey, a circa 50 chilometri da New York. Si tratta della sinagoga Rabbi Rottenburg's Shul. Secondo i media americani l'autore sarebbe un uomo di colore che ha estratto un machete e ha iniziato a colpire i presenti. L'uomo sarebbe riuscito a scappare ma la targa della sua auto sarebbe stata identificata e la polizia sarebbe ora sulle sue tracce.