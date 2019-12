Australia: allerta incendi, un morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Un pompiere volontario è morto e altri due sono rimasti feriti nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud mentre cercavano di domare uno dei numerosi incendi che in queste settimane stanno devastando il Paese. In tutti gli Stati dell'Australia, riporta la Bbc, le temperature massime hanno superato i 40 gradi centigradi, ma la situazione peggiore si registra nello Stato di Victoria e in particolare a Melbourne, dove sono state evacuate circa 100.000 persone dai quartieri periferici della città. Altre 30.000 persone sono state evacuate da East Gippsland, una regione nello Stato di Victoria molto frequentata da turisti. Da settembre scorso le fiamme hanno ucciso dieci persone, tra cui due pompieri volontari.