Gb: morti suicidi gemelli star di un reality show

Non accettavano di vivere l’uno senza l’altro. Sembra essere stata questa la ragione che ha spinto al suicidio due fratelli gemelli del Kent, ex star di un reality show molto popolare in Gran Bretagna, dopo che ad uno di loro era stato diagnosticato un tumore. Billy e Joey Smith, 32 anni, sono stati trovati sabato scorso vicino ad un albero. Pochi giorni prima avevano postato sui loro account social un video nel quale cantavano e ballavano assieme. Secondo quanto ha raccontato la cugina Phoebe Charlene al quotidiano Daily Telegraph «Joey era malato di cancro e Billy non poteva accettare di vivere senza di lui». La famiglia, ha rivelato, ha scoperto i loro corpi senza vita dopo aver trovato un bigliettino nel quale spiegavano che quella era la loro volontà: 'Restare nei boschi in cui giocavano da bambinì. Nel 2014 avevano partecipato alla terza edizione di 'My Big Fat Gypsy Wedding', quando lavoravano come giardinieri. Ma dopo il programma, secondo una fonte vicina alla famiglia, erano caduti in depressione.

