India: nebbia a visibilità zero a Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 30 DIC - Nebbia fittissima con visibilità pari a zero metri e temperature molto basse, con la minima a 2,6 gradi Celsius, oggi nella capitale indiana. La circolazione ferroviaria è semparalizzata, con molti treni in ritardo di ore o cancellati. Difficoltà anche per il traffico aereo: almeno tre voli internazionali sono stati deviati dall'aeroporto Indira Gandhi su altre città. L'agenzia di stampa Pti scrive che ieri Delhi ha registrato la minima più bassa di tutto l'anno: 2,4 gradi.