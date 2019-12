Kim ai suoi: preparare misure offensive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SEUL, 30 DIC - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha chiesto ai suoi militari e diplomatici di preparare "misure offensive" non meglio specificate per proteggere la sicurezza e la sovranità del Paese, riferiscono oggi i media statali della Corea del Nord. Kim aveva convocato ieri sera una riunione dei suoi massimi funzionari in vista della scadenza a fine anno dell'ultimatum rivolto da Pyongyang agli Stati Uniti affinché modifichino la loro posizione sui negoziati nucleari in stallo. La riunione plenaria del Comitato centrale del partito è seguita da vicino tra le preoccupazioni che Kim possa sospendere i negoziati nucleari con gli Usa e adottare un approccio più conflittuale, ricominciando test missilistici e nucleari. Kim ha affermato che il Nord perseguirà un "nuovo percorso" se Washington persisterà con sanzioni e pressioni.