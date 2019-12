Laurea e lavoro obiettivi dei giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Pragmatici e con i piedi per terra, i giovani oggi indicano tra i primi obiettivi del nuovo anno la conclusione del percorso universitario senza andare fuori corso e la ricerca di un lavoro fisso. Gli studenti italiani, fra gli obiettivi del 2020, mettono il potersi laureare in tempo (52%) senza andare fuori corso e trovare un lavoro (47%) consono al proprio percorso formativo e alle proprie qualità. Sul gradino più basso del podio, invece, la ricerca dell'anima gemella (39%). È quanto emerge, fra l'altro, da uno studio del Sanpellegrino Campus condotto su circa 2.000 studenti tra i 18 e i 25 anni attraverso un monitoraggio online sui principali social network, forum e community. Dalla ricerca di indipendenza economica (32%) al desiderio di ottenere soddisfazioni per sé (28%) e per i propri cari (22%) i ragazzi d'oggi mettono tra i buoni propositi obiettivi concreti, frutto del proprio lavoro e dei sacrifici personali, senza ricercare scorciatoie o raccomandazioni.