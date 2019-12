Neve a Potenza, disagi per mezzi pesanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - POTENZA, 30 DIC - Disagi sono segnalati nel Potentino, in particolare per i mezzi pesanti, a causa di una nevicata, che è stata intensa soprattutto durante la notte. Un camion, quasi sicuramente a causa del maltempo, si è ribaltato sulla strada statale 407 "Basentana", nei pressi di Campomaggiore (Potenza): sul posto Carabinieri, operatori sanitari del 118 "Basilicata soccorso" e i Vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare l'autista che era rimasto incastrato nella cabina. Secondo quanto si è appreso, le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi. La notte scorsa ha nevicato anche sulla città di Potenza, dove il meteo è comunque in miglioramento: domani il capoluogo ospiterà "L'anno che verrà", la trasmissione di San Silvestro di Rai 1, condotta da Amadeus, in diretta da piazza Mario Pagano.