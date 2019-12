Usa: Pompeo in visita in Ucraina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 30 DIC - Il segretario Mike Pompeo sarà in "Ucraina, Bielorussia, Kazakhstan, Uzbekistan e Cipro il prossimo anno per incontrare le controparti e ribadire le priorità americane in Europa e nel sud della Asia centrale". Lo twitta lo stesso Pompeo. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato, Pompeo sarà in Ucraina venerdì prossimo e "affermerà il sostegno americano per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina". La visita cade nel mezzo dell'impeachment di Donald Trump, causato proprio da una telefonata fra Trump e il leader dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.