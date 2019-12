Iraq, Trump accusa Teheran per l'attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "L'Iran ha ucciso un contractor, ferendo molti. Noi abbiamo risposto duramente e lo faremo sempre. Adesso l'Iran sta orchestrando un attacco all'ambasciata americana in Iraq. Saranno ritenuti pienamente responsabili. Inoltre, noi ci aspettiamo che l'Iraq impieghi le sue forze per proteggere l'ambasciata, e così siete avvisati!": lo ha twittato oggi il presidente americano Donald Trump commentando l'attacco in corso all'ambasciata statunitense a Baghdad in segno di protesta contro i raid Usa sulle basi dei miliziani sciiti in Iraq.