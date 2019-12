Pg Saluzzo, per Dosio applicato norme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - L'arresto di Nicoletta Dosio è stato effettuato applicando "con rigore le norme che ci sono date e che sono presidio di legalità e di imparzialità". Così il procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo, in merito alla carcerazione della 'pasionaria' No Tav e alle "espressioni di pesante critica, legittime ma infondate, nei confronti del provvedimento". "Il percorso è quello della legge - dice - Chi ha mosso le critiche non vorrebbe che i cittadini fossero trattati secondo il cognome o le ragioni che hanno spinto a delinquere". "Tutti hanno diritto allo stesso trattamento e nei confronti di tutti vi è il dovere di applicare il trattamento previsto, che è solo quello dettato dalla legge - aggiunge -. Solo il legislatore, nella sua saggezza, può modificare le norme, a patto che rispetti i principi costituzionali".