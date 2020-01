© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - " 'Questo è il mio unico giro in politica. Poi non cercherò candidature o altro, tornerò serenamente al mio lavoro' (Conte, 31 agosto 2018). 'Non mi vedo come un novello Cincinnato che mi ritraggo e disinteresso della politica" (Conte, 30 dicembre 2019)'. In un anno il premier ha cambiato idea e colore del governo per tenersi la poltrona. Un anno di bugie bellissime". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.