Botti: morto tra soccorritori Arquata T.

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 1 GEN - La Procura di Ascoli Piceno ha fissato a domani la ricognizione cadaverica sulla salma di Valerio Amatizi, il 26enne ascolano morto poco dopo mezzanotte dopo essere precipitato in un dirupo a Colle San Marco mentre cercava di spegnere un piccolo incendio innescato da un fuoco d'artificio. Si tratta in sostanza di un atto dovuto vista la giovane età della vittima, che verrà eseguito con 'modello 45' al quale la magistratura ricorre per "fatti che non costituiscono notizia di reato". Unanime il cordoglio ad Ascoli e nella comunità di Arquata del Tronto, paese d'origine della famiglia di Valerio che fu tra i primi a prestare i soccorsi dopo il sisma nella notte del 24 agosto 2016. Il Comune di Ascoli gli dedicherà il concerto di Capodanno in programma stasera al teatro Ventidio Basso, annullando il brindisi augurale; prima dell'inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento.