Festa di capodanno in piazza a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 1 GEN - Il quarto Capodanno dopo il sisma Norcia l'ha festeggiato in piazza: musica e fuochi d'artificio davanti a ciò che resta della Basilica di San Benedetto. Tante le persone che hanno brindato all'arrivo del nuovo anno, molti i nursini - ma anche qualche turista - che hanno scelto la città terremotata per trascorrere la notte di San Silvestro. Ai festeggiamenti ha preso parte anche il sindaco Nicola Alemanno. A Cascia l'arrivo del 2020 è stato salutato in una tensostruttura, dove si sono riversati soprattutto i giovani della città di Santa Rita. Vari cenoni si sono invece susseguiti un po' in tutti i ristoranti, compresi quelli delocalizzati nelle strutture temporanee, presenti nelle zone della Valnerina terremotata.