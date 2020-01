Indonesia: almeno 9 morti per alluvione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GIACARTA, 1 GEN - Nove persone sono morte dopo che la capitale dell'Indonesia Giacarta è stata colpita da piogge torrenziali alla vigilia di Capodanno che hanno sommerso ampie zone della megalopoli da 30 milioni di abitanti. Si tratta dell'alluvione con più vittime degli ultimi anni. Migliaia di persone sono state evacuate in rifugi temporanei dopo che l'elettricità è stata disattivata in decine di quartieri. Chiuse anche alcune linee ferroviarie e uno degli aeroporti della città. L'agenzia nazionale che si occupa dei disastri in Indonesia ha invitato i residenti a lasciare le aree colpite dalle inondazioni.