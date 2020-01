Ambani lancia piattaforma vendite online

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 02 GEN - Mukesh Ambani, l'uomo più ricco di tutta l'Asia, proprietario della holding Reliance ha annunciato oggi il lancio della Jio Mart, una piattaforma per la vendita online di quasi 50mila prodotti alimentari, anche freschi, come frutta e verdura, e di drogheria. La Jio Mart servirà inizialmente le aree di Mumbai, Thane e Kalyan, nello stato del Maharastra, per estendersi gradualmente a tutto il paese, avvalendosi per le consegne, gratuite, della rete di negozi al dettaglio Reliance Retail, che oltre a migliaia di punti vendita, prevalentemente nel sud del paese, controlla vari mall e outlet del segmento del lusso, e distribuisce in India marchi come Hugo Boss e Burberry. La Jio Mart farà concorrenza ai due giganti che attualmente dominano le vendite online nel paese, Amazon e Flipkart, nata in India poi acquisita dalla Walmart: le vendite delle due compagnie, entrambe straniere, sono state penalizzate nel 2019 dalle nuove leggi che hanno impedito di offrire merce in esclusiva dai loro fornitori.