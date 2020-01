Castro si ritira da corsa Casa Bianca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 2 GEN - Julian Castro, candidato democratico alla Casa Bianca, getta la spugna a un mese dal via alle primarie in Iowa, il 3 febbraio. Ex sindaco di San Antonio, in texas, ed ex ministro nell'amministrazione Obama, Castro era l'unico candidato ispanico in corsa. Castro, 45 anni, e' stato a lungo considerato uno degli astri nascenti del partito democratico, ma i risultati in termini di fondi raccolti e di sondaggi in questi primi mesi di campagna elettorale si sono rivelati deludenti. "Ho preso atto che non e' arrivato il mio tempo", ha detto l'ormai ex candidato in un video postato sui social in cui ha annunciato il ritiro.