Donna scomparsa, marito via da casa

(ANSA) - PADOVA, 2 GEN - Mohamed Barbri, l'uomo indagato per la scomparsa da ottobre della moglie di origini marocchine Samira El Attar, è scomparso da Stanghella (Padova). Barbri si sarebbe allontanato in bicicletta alle 7 di ieri mattina portando con sé tutti i documenti, dopo aver portato la figlia di quattro anni dai suoceri e aver detto che sarebbe tornato poco dopo. Il suo cellulare è rimasto acceso fino alle 17, poi risulta sempre spento. I carabinieri lo stanno cercando, non escludendo nessuna ipotesi. Samira, 43 anni, era scomparsa il 21 ottobre dopo aver accompagnato la figlia all'asilo ed essere passata a salutare una vicina di casa. Il corpo della donna non è ancora stato ritrovato e Barbri è indagato dalla procura di Rovigo per omicidio e occultamento di cadavere.(ANSA).