Incidente comico De Santis: sarà operato

(ANSA) - BARI, 2 GEN - Il comico Uccio De Santis, ricoverato al Policlinico di Bari dopo un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto la notte del 31 dicembre, sarà sottoposto a un "trattamento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della scapola sinistra". Lo comunica una nota del Policlinico precisando che il paziente è "affetto da una frattura pluriframmentaria scomposta da scoppio della scapola sinistra con importante versamento periarticolare". Secondo quanto riferito dall'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia universitaria diretta dal professore Biagio Moretti, il comico De Santis, "in assenza di complicanze, potrà essere dimesso verosimilmente pochi giorni dopo l'intervento, e inizierà un periodo di riabilitazione, con tempi di recupero variabili tra i 30 e 40 giorni". "Sto bene, è stato tutto perfetto", afferma De Santis. "Quando succedono queste cose - conclude - ti rendi conto che c'è tanta gente che in queste giornate di festa lavora, lasciando le famiglie".