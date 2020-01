© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Il parlamento turco ha approvato l'invio di truppe in Libia accanto alle forze del governo di Tripoli di al Sarraj. Hanno votato a favore 325 deputati, contro 184, al testo che fornisce alle forze armate turche un mandato per intervenire in Libia, per un anno.