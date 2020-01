Ferita da pistola, ha partorito il 27/12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 3 GEN - Una donna barese di 33 anni è stata ferita all'addome da un colpo di arma da fuoco ed è ricoverata nel reparto di chirurgia del Policlinico di Bari, sottoposta a intervento. Non sarebbe in pericolo di vita. A quanto si apprende la donna, che ha partorito lo scorso 27 dicembre, sarebbe stata ferita ieri con una pistola giocattolo modificata nei pressi della sua abitazione. In base ai primi accertamenti, i sospetti degli investigatori della Squadra Mobile di Bari, coordinati dal pm Gaetano De Bari, si concentrano in ambito familiare. La Polizia sta raccogliendo le testimonianze dei parenti della vittima e sta cercando il marito, che risulta attualmente irreperibile. Il fascicolo è al momento a carico di ignoti.