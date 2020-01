Saldi: folla negli outlet, task-force della sicurezza con drone

«Attendiamo circa 60mila persone al giorno, da oggi al lunedì dell’Epifania». E’ la previsione di Ezio Bassani, comandante della polizia municipale, impegnato nel primo giorno di saldi invernali al Serravalle Designer Outlet (oggi e domani, così come per venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 gennaio aperto dalle 9 alle 21; negli altri giorni orario 10-20). Come misura di sicurezza verrà anche impiegato un drone per il monitoraggio dall’alto della situazione. «Si tratta dell’unico velivolo autorizzato - viene spiegato - poichè un’ordinanza del Comune vieta fino al primo marzo il sorvolo di tutti gli apparecchi radiocomandati sull'intera area dei centri commerciali».