Scuola:Miur,al via iscrizioni nuovo anno

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, il 2020/2021. Dalle 8 di martedì 7 alle 20 di venerdì 31 gennaio 2020, è possibile inoltrare la domanda di iscrizione per gli alunni che devono frequentare le prime classi. La procedura è sempre via web tramite il portale Iscrizioni online. Per i genitori che devono ancora scegliere la scuola è a disposizione la nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. La domanda di iscrizione a scuola può essere inviata dopo aver effettuato la preventiva registrazione al portale www.iscrizioni.istruzione.it. Nel portale i genitori hanno a disposizione delle guide e dei video tutorial. A supporto delle famiglie anche le segreterie degli istituti scolastici. Il sistema di Iscrizioni online avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica. Le iscrizioni sono obbligatorie per gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e di II grado.