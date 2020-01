Austria, cyberattacco 'da Stato estero'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VIENNA, 5 GEN - E' ancora in corso e potrebbe durare alcuni giorni il gravissimo attacco informatico che ha colpito ieri sera il ministero degli Esteri austriaco. Un portavoce ha fatto sapere che non si può escludere che si tratti di un "attacco mirato" da parte di uno Stato estero. "In passato, altri Paesi europei sono stati oggetto di attacchi simili", ha detto il ministero. L'attacco è avvenuto poco dopo il via libera dei Verdi austriaci alla coalizione con i conservatori, dando vita a un'alleanza senza precedenti.