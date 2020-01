Auto su pedoni, 160 soccorritori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 5 GEN - Sono 160 i soccorritori intervenuti la scorsa notte a Lutago, in valle Aurina, per il tragico incidente stradale con sei morti e undici feriti. I vigili del fuoco hanno allestito sulla strada un tendone per le prime cure dei feriti che poi sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano. Si è messo in volo anche l'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites, dotato di visori notturni, che ha portato una donna in gravi condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.