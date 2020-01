Intossicazione alimentare per 27 bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERGAMO, 05 GEN - In vacanza in una colonia privata di Dorga, a Castione della Presolana (Bergamo), ieri sera 27 bambini tra i 7 e gli 11 anni, provenienti dalla Bergamasca e appartenenti a un gruppo di un oratorio, hanno accusato i sintomi di una intossicazione alimentare e sono stati tutti soccorsi dal 118. I bambini avevano mangiato gli gnocchi al pomodoro e hanno subito accusato nausea, vomito e forte mal di testa. Verso mezzanotte è scattato l'allarme: 27 dei 37 bambini complessivi ospiti della struttura - che si trovavano in vacanza con il prete a altri accompagnatori - sono stati affidati alle cure del 118 che, vista l'età dei bambini e il loro numero, ha fatto scattare un piano di maxi emergenza, inviando sul posto diversi mezzi di soccorso, tra cui anche pulmini. Nessuno dei piccoli è grave: sono stati distribuiti negli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Bolognini di Seriate, Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo e a Esine, nel Bresciano.