Parlamento discute il rinnovo di Guaidò

(ANSA) - CARACAS, 5 GEN - L'Assemblea nazionale del Venezuela si riunisce alle 11 (le 16 italiane) a Caracas per discutere e votare una proposta di confermare per un anno l'incarico del presidente uscente dell'organo collegiale, Juan Guaidó. Un accordo formato da tutti i partiti dell'opposizione nel 2016 prevedeva un sistema di rotazione per la presidenza della Assemblea nazionale che, per il 2020-21, ultimo anno del mandato, sarebbe dovuta andare alla minoranza. Se Guaidó abbandonasse l'incarico, però, si rimetterebbe in discussione anche il suo ruolo di presidente ad interim della Repubblica, frutto di una sua autoproclamazione un anno fa, e perciò il G4, gruppo formato dai quattro partiti più importanti in Parlamento ha deciso di riproporre la sua candidatura. Per raggiungere l'obiettivo Guaidó ha bisogno del voto della metà più uno dei 167 membri dell'Assemblea che Stalin González, secondo vicepresidente dell'Assemblea, assicura disponibili, nonostante ben 67 deputati non siano presenti perché in clandestinità o in esilio.