Auto in fiamme in galleria A10

(ANSA) - GENOVA, 6 GEN - Un veicolo è andato a fuoco in una galleria sulla A10 Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione Savona. Non risultano feriti nè intossicati nonostante il denso fumo sprigionato dalle fiamme che hanno invaso il tunnel autostradale. L'incendio ha coinvolto un'auto. Sul posto vigili del fuoco, medici e personale tecnico di Autofiori. I pompieri hanno prontamente spento il rogo e ora stanno procedendo alle azioni di messa in sicurezza. Il tratto è stato chiuso al traffico e si sono formate subito code.