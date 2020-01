© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 6 GEN - Le minacce di Trump all'Iran "non sono di grande aiuto". E' la posizione espressa dal governo tedesco dopo le parole del presidente americano, che è tornato a minacciare Teheran di ritorsioni in caso di una rappresaglia per l'uccisione del generale Qassem Soleimani.