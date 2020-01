A Copa Airlines primato puntualità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - La compagnia aerea panamense Copa Airlines si conferma la compagnia aerea più puntuale in America Latina e la seconda in tutto il mondo, secondo le misurazioni della società di ricerca Cirium. "Ci confermiamo come una delle compagnie aeree più puntuali al mondo e la più puntuale in America Latina per il settimo anno consecutivo. È motivo di grande orgoglio per l'intero team della Copa Airlines", ha affermato Pedro Heilbron, amministratore delegato della compagnia. Secondo la misurazione di Cirium, la compagnia aerea centroamericana ha registrato un indice di puntualità superiore al 92% nel 2019, il più alto tra le circa 500 compagnie aeree valutate. La società di dati di viaggio britannica Official Airline Guide (OAG) ha dichiarato Copa Airlines "la seconda compagnia aerea più puntuale al mondo" per il quinto anno consecutivo, secondo quanto riferito dalla compagnia aerea in una nota.