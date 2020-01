© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Il fumo degli incendi che stanno devastando l'Australia sta per raggiungere anche il Brasile, dopo aver viaggiato più di 12.000 chilometri ed essere giunto, ieri, nei cieli di Cile e Argentina: lo rende noto il servizio meteorologico brasiliano, precisando che l'arrivo della coltre scura è atteso per oggi nel Rio Grande do Sul, lo Stato più meridionale del Brasile.