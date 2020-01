© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Il peggior analfabeta è l'analfabeta politico. Egli non sente, non parla, nè s'interessa degli avvenimenti politici". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog dove prende a prestito le parole di Berthold Brecht per criticare il qualunquismo: "L'analfabeta politico è così somaro che si vanta e si gonfia il petto dicendo che odia la politica".