Libia: allarme Ue escalation conflitto

(ANSA) - BRUXELLES, 7 GEN - "L'incontro di oggi a Bruxelles sarà principalmente focalizzato sulla Libia, per una discussione approfondita sulla situazione tra i Paesi coinvolti nel processo di Berlino, perché vediamo un'escalation davvero pericolosa in questo conflitto". Così il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano. La discussione più ampia sulle tensioni tra Usa e Iran e sull'accordo sul nucleare iraniano si terrà invece alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue di venerdì.