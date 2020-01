Libia: Di Maio, Ue sia protagonista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - In Libia "bisogna parlare con tutti e convincerli a cessate il fuoco". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine del vertice a Bruxelles. "Tuteliamo i nostri interessi quando chiediamo all'Ue di essere protagonista", ha aggiunto sottolineando "che il rischio per l'Europa sta anche nel pericolo di terrorismo oltre che per i fenomeni migratori". E poi: "il nostro lavoro da domani riguarda come l'Ue sarà coesa, l'Ue deve parlare con una sola voce". "Sarà una settimana importante per il governo italiano e per l'Ue - ha aggiunto -. La riunione di oggi si doveva tenere in Libia ma l'importante è che si sia fatta. Le iniziative da domani dell'Unione europea vedranno un cambio di passo".