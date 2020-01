Libia: Sassoli, si lavora a mediazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 7 GEN - "Si sta lavorando per trovare una mediazione e un'iniziativa europea sul fronte Libia. Dobbiamo sostenere e avere fiducia in queste ore nell'azione dell'alto rappresentante Ue per gli affari esteri Josep Borrell, nell'interesse della popolazione libica": lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, a margine delle celebrazioni della nascita del Tricolore a Reggio Emilia. Sassoli ha parlato anche della delicata situazione nel Mediterraneo, che "in questo momento scotta - ha detto -. Dobbiamo trovare una nostra politica dopo aver perso molto tempo coi litigi tra stati europei. È importante ricondurre tutti alla responsabilità e a investire sulla politica estera, sostenendo le azioni che l'Unione Europea sta adottando".