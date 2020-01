Molotov contro caserma Cc, auto a fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LATERINA PERGINE VALDARNO (AREZZO), 7 GEN - Una bottiglia incendiaria è stata lanciata la notte scorsa contro la caserma dei carabinieri a Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo: a fuoco un'auto di servizio dei militari. E' quanto emerso in seguito ad accertamenti sul rogo che ha interessato la vettura: al momento, in base a quanto appreso, le indagini sono a tutto campo per risalire a cause e autori del gesto. Da quanto ricostruito al momento, la bottiglia, lanciata contro il muro, si è infranta. Il liquido si è così sparso raggiungendo anche le gomme dell'auto di servizio poi interessata dalle fiamme.