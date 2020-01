Ponte, fuga gas riparata, ripresi lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 7 GEN - Si è concluso con successo alle 4 di questa notte l'intervento dei vigili del fuoco di Genova, intervenuti ieri sera per una fuga di gas in Corso Perrone, la strada in prossimità del cantiere per il nuovo viadotto sul Polcevera. L'area è così tornata alla normalità e sono ripresi anche i lavori sulla parte del cantiere, dove erano stati sospesi per precauzione. La grossa perdita di gas, con una fuoriuscita del metano dalle tombinature sulla sede stradale, è stata causata dall'allentamento di un pezzo di congiunzione dei tubi.