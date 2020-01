Presidi, cumuli rifiuti vicino scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Al rientro dalle festività natalizie vicino alcuni istituti scolastici di Roma ci sono cumuli di rifiuti, altre scuole sono invece pulite. La situazione della raccolta ci risulta a macchia di leopardo e richiede subito un intervento coordinato". Lo afferma il presidente dell'associazione presidi (Anp) di Roma Mario Rusconi. Rusconi coglie l'occasione anche per elencare le necessità della scuola per il nuovo anno: "Noi aspettiamo ancora un piano organico degli interventi per la messa in sicurezza delle scuole, interventi che spettano a Comune e Città Metropolitana su impianti termoidraulici, solai, soffitti e uscite di sicurezza. Abbiamo a breve un incontro programmato con l'assessore alla scuola del Comune di Roma che si è resa disponibile ma non ha competenza diretta sulla materia".