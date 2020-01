Salvini in tour a Traversetolo e Lesignano. E a Santa Maria del Piano si ritrovano le Sardine

Nel corso del suo tour elettorale in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio, Matteo Salvini domani farà tappa anche a Traversetolo e Lesignano Bagni. Il leader della Lega visiterà diverse attività produttive. Nel primo pomeriggio sarà a Traversetolo dove, verso le 15,30, visiterà il centro civico «La Corte» e il museo Renato Brozzi. Alle 18 in piazza Marconi a Lesignano il comizio. Il tour nel territorio si concluderà con la cena a Pilastro. Ma nel territorio di Lesignano - quasi in concomitanza col comizio - si danno appuntamento anche le Sardine: nella Piazza di Santa Maria del piano alle 18.30 "per andare a mangiare una pizza insieme! Ognuno porti un libro da leggere nell'attesa".