Scuola:iscrizioni,82.770 domande inviate

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Sono 95.614 le domande di iscrizione a scuola inserite e 82.770 quelle chiuse e inviate attraverso il portale Iscrizioni online del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.iscrizioni.istruzione.it), un picco di richieste pari al 48% in più rispetto a un anno fa. Questi i dati resi noti dal Miur, aggiornati alle ore 18.00 di oggi, del primo giorno di avvio delle procedure web per l'iscrizione alle classi prime della Scuola primaria e della Secondaria di I e di II grado. A scegliere l'istituto da frequentare per l'anno scolastico 2020/2021 è stato già il 5,2% delle famiglie.